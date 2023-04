Serie A | i capitani indosseranno fascia per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA | I capitani indosseranno fascia per sensibilizzare sul cambiamento climatico - BCC_Roma : Secondo puntata di “Capitani coraggiosi”, la nostra serie di videointerviste a imprenditori soci di BCC Roma. Prota… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La storia di Claudia Palazzo per la serie di interviste ”Capitani coraggiosi” - TgrRaiPuglia : La storia di Claudia Palazzo per la serie di interviste ”Capitani coraggiosi” -

... Lorenzo Casini In occasione della Giornata della Terra del 22 aprile laA parteciperà all'iniziativa del sito Green & Blue per far indossare aiuna fascia particolare. In merito a ......Parma (ore 20.30) e dopo il simbolico scambio delle maglie tra i due. Un motivo in più per assistere alla 21esima volta nella storia di Modena - Parma, la gara valida per la 33giornata...... giocando avremmo sfruttato la scia emotiva dellapositiva, ma è anche vero che con lo stop abbiamo tirato il fiato e recuperato qualche acciaccato ed energie mentali. C'è l'atteggiamento ...

Fascia di capitano speciale per i capitani di Serie A: l'annuncio di Casini che spiega il motivo TUTTO mercato WEB

Una nuova iniziativa verrà portata avanti dai capitani delle squadre di Serie A. A confermarlo è il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini sulle pagine di “Repubblica”. I capitani dei club della ...Il presidente della Lega calcio sulla petizione lanciata da Green&Blue: "La candidatura a Euro 2032 è un acceleratore per rifare tutti gli stadi". Firma la petizione ...