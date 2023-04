Serie A, gli arbitri della 30ma giornata: a Zufferli la gara inaugurale, La Penna per la capolista, Massa e Pairetto per Milan ed Inter (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà Luca Zufferli di Udine ad arbitrare la partita inaugurale della 30ma giornata tra Cremonese ed Empoli. A Cremona questa sera, venerdì 14 aprile, alle 18.30 i padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti per rimanere aggrappati ad una rimonta salvezza sempre più ardua. Guida, invece, chiuderà questo turno: sarà il fischietto di Fiorentina-Atalanta di lunedì 17 aprile alle 20.45. I testacoda tra Spezia e Lazio (venerdì alle 20.45) e tra Napoli e Verona (sabato alle 18.00) saranno affidati rispettivamente a Irrati e La Penna. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora Nella giornata di sabato in campo anche le Milanesi: Massa ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Sarà Lucadi Udine ad arbitrare la partitatra Cremonese ed Empoli. A Cremona questa sera, venerdì 14 aprile, alle 18.30 i padroni di casa sono alla disperata ricerca di punti per rimanere aggrappati ad una rimonta salvezza sempre più ardua. Guida, invece, chiuderà questo turno: sarà il fischietto di Fiorentina-Atalanta di lunedì 17 aprile alle 20.45. I testacoda tra Spezia e Lazio (venerdì alle 20.45) e tra Napoli e Verona (sabato alle 18.00) saranno affidati rispettivamente a Irrati e La. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora Nelladi sabato in campo anche leesi:...

