Serie A, Cremonese-Empoli 1-0. Decide Dessers (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – La Cremonese batte 1-0 l'Empoli nell'anticipo della 30esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. A Decidere il match con i toscani, che apre la trentesima giornata di Serie A, il gol di Dessers dopo 4 minuti che permette ai grigiorossi di salire a quota 19 in classifica, a -7 dallo Spezia quart'ultimo. Sconfitta indolore per gli azzurri che restano fermi al 14° posto con 32 punti, 10 in più del Verona terz'ultimo. Dopo la vittoria del 'Ferraris' contro la Samp, la Cremonese ci crede e parte all'attacco. Ballardini abbandona la difesa a tre e si schiera a specchio, posizionando Galdames sulla trequarti: mossa tattica per limitare il cervello di Zanetti, ovvero Marin, e per dare maggiore libertà alle due punte.

