Serie A | Casini annuncia | «Nuova fascia per i capitani»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della LegaA, sull’iniziativa per i. Tutti i dettagli Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato a La Repubblica. PAROLE – «Abbiamo subito accolto questo suggerimento lanciato daiCalabria, Pessina e Berardi e da Alex Del Piero e quindi ci sarà lada capitano che richiamerà i diversi colori delle gradazioni climatiche. Siamo grati alla petizione anche perché la Lega diA è stata scelta dall’Uefa per un progetto pilota che deve portarci a realizzare tutti gli obiettivi di sostenibilità in vista del 2030?, ha dettoche prosegue. “Su alcuni temi della sostenibilità siamo eccellenti. I nostri stadi invece fanno fatica se parliamo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : L’annuncio di #Casini #SerieA - marinabeccuti : Fascia di capitano speciale per la Serie A: l'annuncio di Casini che spiega il motivo - Torinogranatait : Fascia di capitano speciale per la Serie A: l'annuncio di Casini che spiega il motivo - napolista : #Casini : «Treni al posto degli aerei per le trasferte? Si sceglie l’aereo per motivi di sicurezza» Repubblica int… - MarcoGiambaa : RT @DavideLusinga: Lo scorso novembre il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini aveva ammesso: '3/4 squadre sono pronte a formare una… -

Una nuova iniziativa verrà portata avanti dai capitani delle squadre diA. A confermarlo è il presidente della LegaA Lorenzosulle pagine di 'Repubblica'. I capitani dei club della massima divisione italiana indosseranno una speciale fascia per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico , un ...In merito a questa petizione, La Repubblica ha intervistato Lorenzo, Presidente della Lega calcio diA, che ha espresso il suo pensiero a riguardo: " È una petizione che condividiamo in ...1 ore 22:45 Boxe: Joshua vs Franklin (replica) DOMENICA 16 APRILE 2023 ore 12:00A: Napoli vs Hellas Verona (replica) ore 13:45 Professione Presidente:ore 14:00 Speciale: Unitil the ...

Serie A, idea “sostenibilità”: l'annuncio di Casini sull'utilizzo di una ... Sportitalia

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini tramite “Repubblica” ha annunciato che i club di Serie A indosseranno una fascia di capitano speciale per sensibilizzare sul ...Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha infatti annunciato che per questa giornata verrà messa a disposizione delle squadra una fascia speciale che ha come scopo quello di ...