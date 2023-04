Serie A, 30ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport (Di venerdì 14 aprile 2023) Vigilia di Inter-Monza e comincia oggi la trentesima giornata di Serie A, con l’Empoli (successivo avversario in campionato) e la Lazio (seconda in classifica) come squadre da guardare con particolare attenzione dagli anticipi di stasera. Si andrà avanti fino a lunedì. Serie A 2022-2023 – 30ª giornata Cremonese-Empoli – venerdì 14 aprile ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Spezia-Lazio – venerdì 14 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Bologna-Milan – sabato 15 aprile ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Vigilia di Inter-Monza e comincia oggi la trentesimadiA, con l’Empoli (successivo avversario in campionato) e la Lazio (seconda in classifica) come squadre da guardare con particolare attenzione dagli anticipi di stasera. Si andrà avanti fino a lunedì.A 2022-2023 – 30ªCremonese-Empoli – venerdì 14 aprile ore 18.30 –TV Zona(canale 214) eSpezia-Lazio – venerdì 14 aprile ore 20.45 –TV SkyCalcio e Sky251,Bologna-Milan – sabato 15 aprile ore 15 –TV Zona(canale 214) e...

