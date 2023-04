Serie A 2022/2023, la classifica del girone di ritorno (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizia il girone di ritorno della Serie A 2022/2023, ecco di seguito la classifica completa dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque il girone di ritorno dopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto del girone di ritorno, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendido girone d’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LA classifica DEL girone D’ANDATA LA classifica DEL girone DI ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizia ildidella, ecco di seguito lacompleta dalla ventesima alla trentottesima giornata. Si apre dunque ildidopo la chiusura di quello d’andata, andiamo allora a scoprire quali siano i punti conquistati dalle venti squadre del massimo campionato tenendo esclusivamente conto deldi, dunque esclusi quelli conquistati dalla prima alla diciannovesima giornata. Riuscirà il Napoli a ripetere lo splendidod’andata? Ce la faranno le inseguitrici a far più punti? Ecco di seguito la graduatoria. LADELD’ANDATA LADELDI ...

