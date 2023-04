Serie A 2022-2023, 30ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati (Di venerdì 14 aprile 2023) Saranno quattro giorni dedicati alla Serie A, dopo le coppe europee, con la trentesima giornata: questa la situazione disciplinare coi diffidati e gli squalificati. Serie A – diffidati E squalificati 30ª giornata CREMONESE-EMPOLI venerdì 14 aprile ore 18.30 diffidati Cremonese: Luka Lochoshvili, David Okereke (prossima partita Udinese in trasferta)squalificati Cremonese: Matteo Bianchetti (una giornata)diffidati Empoli: Jacopo Fazzini, Martin Satriano (prossima partita Inter in casa)squalificati Empoli: nessuno SPEZIA-LAZIO venerdì 14 aprile ore 20.45 diffidati Spezia: Kelvin Amian, Emil Holm (prossima partita Sampdoria in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Saranno quattro giorni dedicati allaA, dopo le coppe europee, con la trentesima: questa la situazione disciplinare coie gliA –30ªCREMONESE-EMPOLI venerdì 14 aprile ore 18.30Cremonese: Luka Lochoshvili, David Okereke (prossima partita Udinese in trasferta)Cremonese: Matteo Bianchetti (unaEmpoli: Jacopo Fazzini, Martin Satriano (prossima partita Inter in casa)Empoli: nessuno SPEZIA-LAZIO venerdì 14 aprile ore 20.45Spezia: Kelvin Amian, Emil Holm (prossima partita Sampdoria in ...

