Sergio Giacomelli | chi è il coreografo | età | carriera | oggi | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il notoe ballerinosarà ospite di Serena Bortone a “è un altro giorno” in questo venerdì pomeriggio. In studio rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutto di sé, della sua vita e dell’amore per il ballo e il teatro. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Chi è: età eè un importante ballerino,e direttore artistico italiano. Risulta essere una persona molto riservata, che non ama condividere dettagli sulla sua vita privata. Infatti, la sua età non è nota. Sappiamo, però, che è nato a Roma e che la passione per la danza e il teatro lo hanno accompagnato fin da quando era ...