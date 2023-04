Serale Amici 22 | chi è stato eliminato tra Ramon e Federica? Anticipazioni sabato 15 aprile 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 aprile 2023) Chi tra, rispettivamente ballerino del team di Alessandra Celentano e cantante di Arisa, ha dovuto lasciare la scuola di? Questa è la domanda che si rincorre nelle ultime ore e c’è chi non riesce a tenere a bada la curiosità e ad aspettare fino a domani, giorno della messa in onda della puntata, quella che è stata registrata giovedì, come sempre. D’altra parte, il talent show di Maria De Filippi continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra prove di canto, di ballo, sfide continue. E non poche polemiche. Ma cosa vedremo nella prossima puntata di15, su Canale 5 in prima serata? Le tre manche deldidi15Come sempre, tre le ...