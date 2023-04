Separazione Totti-Blasi | tutto sull’incontro segreto durato 4 ore | Ecco cosa è successo tra i due

(Di venerdì 14 aprile 2023)e Ilary tornando ad incontrarsi: dopo mesi di litigi, forse hanno trovato un punto d’incontro. I loro sentieri si riuniranno? “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Non è certo il caso di Francescoe Ilary: chi, leggendo le notizie delle ultime ore, si sta illudendo che sia così, si sbaglia di grosso. È vero che i due si sono rincontrati proprio nelle ultime ore, ma solo per accordi di vario interesse che coinvolgono i loro interessi da ex coniugi. Questa è l’ennesima prova che non è rimasto niente di salvabile del loro amore. Nonostante questo, forse i due hanno trovato un accordo pacifico per separarsi e ricominciare una nuova vita con i rispettivi compagni.si sono detti. Ilarye Francesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GigiAdinolfi : RT @Gianluc54410558: Sto ancora riempiendo i fazzoletti per la separazione di Ilari e Totti. Poi la crisi matrimoniale di Fedez Ferragni e… - Giulicat1512 : RT @Gianluc54410558: Sto ancora riempiendo i fazzoletti per la separazione di Ilari e Totti. Poi la crisi matrimoniale di Fedez Ferragni e… - Gianluc54410558 : Sto ancora riempiendo i fazzoletti per la separazione di Ilari e Totti. Poi la crisi matrimoniale di Fedez Ferragni… - pepporlando : RT @Ex_reddito: Si sta parlando della separazione tra Renzi e Calenda più di quella fra Totti e Blasi. - Hattoriando : RT @Ex_reddito: Si sta parlando della separazione tra Renzi e Calenda più di quella fra Totti e Blasi. -

Ilary Blasi, l'intervista a Verissimo: tra Isola eHa scelto un'amica, Ilary Blasi per parlare pubblicamente in tv per la prima volta dopo laannunciata dall'ex marito,. Sarà ...... soprattutto, per il ritorno di Ilary Blasi in trasmissione per la sua prima intervista televisiva dopo lada Francesco. Ma ci sarà spazio anche per alcune prime volte come la ...Da allora la situazione è cambiata radicalmente: di lì a poco è stata annunciata lacon una nota ufficiale, forti dichiarazioni a mezzo stampa hanno lanciato accuse su furti e sottrazioni di Rolex e borsette, nuovi partner sono entrati nelle loro vite. E lei, Ilary Blasi,...

Ilary Blasi rilascia la prima intervista dalla separazione con Totti Radio 105

Vladimir Luxuria anche quest'anno rivestirà il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi e in un'intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti Ormai ...Ilary Blasi corre da Silvia Toffanin per l’intervista a Verissimo: ecco quando andrà in onda A nove mesi dalla separazione con Francesco Totti, Ilary Blasi sarà dall’amica… Leggi ...