Seconda vittoria consecutiva per la Cremonese | 1-0 all' Empoli Lazio da sballo | battuto pure lo Spezia per 3-0

Quarta vittoria consecutiva in campionato per una Lazio sempre più convincente, che batte a domicilio lo ... La squadra di Maurizio Sarri consolida così la piazza in classifica, portandosi ... A confermarlo c'è l'ennesima vittoria in trasferta con annesso clan sheet. Il diciassettesimo su 30 ... consacrandosi sempre più come forza della Serie A.

Dessers tiene viva la Cremonese: 1-0 all'Empoli, seconda vittoria di fila e -7 dalla salvezza Calciomercato.com

Cremonese -Empoli 1-0, Dessers regala la seconda vittoria di fila. Le pagelle grigiorosse. Carnesecchi 6: un match tranquillo, dove i tentativi dei toscani non sono minacciosi. L’intervento più import ...StampaLa Cremonese ci crede ancora. Empoli battuto, seconda vittoria consecutiva (dopo quella di Genova con la Sampdoria) e speranze di salvezza ancora accese. Fino a 10 giorni fa sembrava impensabile ...