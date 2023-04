Seconda giornata Assoluti Riccione 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming nuoto venerdì 14 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto pronto per la Seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di Riccione 2023 di nuoto. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 100 metri rana maschili con Nicolò Martinenghi e sui 100 dorso maschili con Thomas Ceccon. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 aprile per la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.30 si svolgerà la sessione pomeridiana. streaming E TV – Tutte le gare di venerdì 14 aprile, sia della sessione mattutina che di quella pomeridiana, degli Assoluti di ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto pronto per ladei Campionati Italianiprimaverili didi. I migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore nella vasca da 50 metri, ma anche il pass per i Mondiali di Fukuoka in programma a luglio. Fari puntati soprattutto sui 100 metri rana maschili con Nicolò Martinenghi e sui 100 dorso maschili con Thomas Ceccon. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di14per la sessione mattutina, mentre dalle ore 18.30 si svolgerà la sessione pomeridiana.E TV – Tutte le gare di14, sia della sessione mattutina che di quella pomeridiana, deglidi ...

