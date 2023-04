Sebago arriva a Milano

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 aprile 2023) Portland, 1946, Daniel J. Wellehan è il proprietario di 5 negozi di scarpe della zona, decide di fondare una propria fabbrica. Dalla società con due industriali di calzature del luogo – William Beaudoin e Joseph Cordeau – nasce la. Il nome viene dal secondo lago più grande del Maine, che in lingua indiana Abenaki significa “bacino d’acqua dalla forma allungata”. Lo stesso anno nasce il primo mocassino, il celebre penny loafer, cucito a mano come da tradizione indigena, e ancora oggi uno dei best seller del brand. Nel corso di oltre 75 anni, il brand si è sempre distinto come sinonimo di heritage americano, qualità dei materiali, attenzione al dettaglio, tutte caratteristiche che dalle calzature man mano sono passate all'abbigliamento e agli accessori. Dal 2017,è entrata nel portafoglio marchi del Gruppo BasicNet, e ha appena inaugurato ...