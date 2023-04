"Se sono vivo, è per miracolo": Gerry Scotti, dramma a Striscia la Notizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Gerry Scotti sbarca su TikTok. Con il nome di "LoZioGerry" il conduttore di Striscia la Notizia ha collezionato in pochissimo tempo numerosi followers. Complice tutti i retroscena su uno dei momenti più noti della sua carriera: lo storico salto sul bancone di Canale 5. Era il 28 settembre al 12 giugno 1999, Scotti era affiancato da Gene Gnocchi. A un certo punto il conduttore salta sul bancone e distrugge tutto. "Ho rivisto per l'ennesima volta il mio video del bancone di Striscia distrutto che credo sia stato salvato, visualizzato e scaricato milioni di volte", ha detto prima di ammettere: "A 25 anni di distanza, ve lo posso dire". In molti infatti sono convinti che il momento sia stato pianificato. "Non potevo non partire da qui perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023)sbarca su TikTok. Con il nome di "LoZio" il conduttore dilaha collezionato in pochissimo tempo numerosi followers. Complice tutti i retroscena su uno dei momenti più noti della sua carriera: lo storico salto sul bancone di Canale 5. Era il 28 settembre al 12 giugno 1999,era affiancato da Gene Gnocchi. A un certo punto il conduttore salta sul bancone e distrugge tutto. "Ho rivisto per l'ennesima volta il mio video del bancone didistrutto che credo sia stato salvato, visualizzato e scaricato milioni di volte", ha detto prima di ammettere: "A 25 anni di distanza, ve lo posso dire". In molti infatticonvinti che il momento sia stato pianificato. "Non potevo non partire da qui perché ...

