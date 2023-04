"Se muoiono Putin e Zelensky". Il dossier: Ucraina, scenari estremi (Di venerdì 14 aprile 2023) I documenti segreti del Pentagono trapelati nelle scorse ore, che contengono quattro opzioni per lo sviluppo del conflitto in Ucraina in circostanze "impreviste", come scrive il New York Times, sono quanto di più classico le grandi intelligence globali elaborano in scenari di crisi per far sì che gli addetti ai lavori possano prepararsi a ogni evenienza. Ma alcune delle ipotesi, in merito alla guerra, suggeriscono elementi più o meno probabili riguardo le eventualità basate sulla situazione attuale. Il NYT cita, tra gli scenari, la morte dei due leader, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, che potrebbero in modo diverso scatenare dei meccanismi capaci di portare alla fine del conflitto. Oppure, un attacco al Cremlino da parte delle forze armate ucraine, che comporterebbe al contrario una massiccia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) I documenti segreti del Pentagono trapelati nelle scorse ore, che contengono quattro opzioni per lo sviluppo del conflitto inin circostanze "impreviste", come scrive il New York Times, sono quanto di più classico le grandi intelligence globali elaborano indi crisi per far sì che gli addetti ai lavori possano prepararsi a ogni evenienza. Ma alcune delle ipotesi, in merito alla guerra, suggeriscono elementi più o meno probabili riguardo le eventualità basate sulla situazione attuale. Il NYT cita, tra gli, la morte dei due leader, Vladimire Volodymyr, che potrebbero in modo diverso scatenare dei meccanismi capaci di portare alla fine del conflitto. Oppure, un attacco al Cremlino da parte delle forze armate ucraine, che comporterebbe al contrario una massiccia ...

