Se l'Europa non tasserà le Internet company, si chiuderà per sempre l'epoca Vestager (Di venerdì 14 aprile 2023) Ma veramente le aziende europee di telecomunicazioni (telco) vogliono far pagare una tassa alle compagnie Internet, specialmente quelle statunitensi, per finanziare l'implementazione delle reti in fibra ottica, a fronte di un traffico dati che continua a moltiplicarsi ogni anno? C'è chi dubita possa succedere. E per una serie di ragioni. Ecco le principali, in ordine sparso (ma non troppo). È difficile sostenere che in questi anni le Internet company, e in particolare i cosiddetti Over the top (Ott), ossia i soggetti che vendono contenuti digitali che fanno transitare sulle reti a banda larga, non abbiano pagato nulla né abbiano investito nelle infrastrutture. Amazon ha creato Prime Video con un costo operativo marginale (ovviamente senza contare l'acquisizione dei diritti di visione) semplicemente facendo transitare film e serie tv ...

