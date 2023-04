(Di venerdì 14 aprile 2023) Gli attivisti dila scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate delladi Rai Pubblicità di corso Sempione alasciando anche le'no Eni, no ...

Gli attivisti di Extinction Rebellion la scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate della sede di Rai Pubblicità di corso Sempione a Milano lasciando anche le scritte 'no Eni, no greenwashing'.

Scritte Extinction Rebellion fuori la sede Rai di Milano Espansione TV

Gli attivisti di Extinction Rebellion la scorsa notte hanno attaccato manifesti sulle vetrate della sede di Rai Pubblicità di corso Sempione a Milano lasciando anche le scritte 'no Eni, no greenwashing'. Gli attivisti hanno affisso dei manifesti alla sede di Rai Pubblicità manifestando contro gli spot legati alle aziende dei combustibili fossili.