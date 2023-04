Sciopero Trenitalia, ritardi da incubo sull’Alta Velocità. I sindacati: «Adesione oltre l’80%, ora risposte su assunzioni e tutela del personale» (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’Adesione bulgara allo Sciopero tra i dipendenti di Ferrovie dello Stato-Trenitalia. È quella che rivendicano i sindacati del settore al termine della giornata di agitazione indetta per oggi, venerdì 14 aprile. In un comunicato congiunto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal sindacati parlano di «adesioni altissime, in media dell’80% tra equipaggi dei treni, addetti alle sale operative, impiegati e biglietterie con punte fino al 100% in alcune officine della manutenzione». Pur nel pieno rispetto della legge, tutelando la circolazione di treni garantiti, ricordano i sindacati, lo Sciopero ha inteso riportare l’attenzione sulla necessità di «un adeguato piano di assunzioni, ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Un’bulgara allotra i dipendenti di Ferrovie dello Stato-. È quella che rivendicano idel settore al termine della giornata di agitazione indetta per oggi, venerdì 14 aprile. In un comunicato congiunto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsalparlano di «adesioni altissime, in media deltra equipaggi dei treni, addetti alle sale operative, impiegati e biglietterie con punte fino al 100% in alcune officine della manutenzione». Pur nel pieno rispetto della legge,ndo la circolazione di treni garantiti, ricordano i, loha inteso riportare l’attenzione sulla necessità di «un adeguato piano di, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - crypto_gateway : trenitalia è un meme mi trovo su un treno per Bologna, fermo in mezzo al nulla per un guasto. il problema è che a… - ilpost : Oggi, venerdì 14 aprile, c’è uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia - FrancoScarsell2 : Trenitalia.Allo sciopero nazionale ha aderito l'80% del personale.I sindacati pressano Trenitalia per l'attuazione… - Dome689 : RT @Open_gol: Fino a 220 minuti di ritardo in direzione di Roma. Secondo la società sono stati cancellate 4 Frecce su 10 e due terzi dei tr… -