Sciopero Trenitalia oggi 14 aprile, gli orari della mobilitazione e le fasce di garanzia (Di venerdì 14 aprile 2023) La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che riguarda sostanzialmente lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Trenitalia, oggi lo sciopero nazionale delle ferrovie: gli orari e le informazioni per chi viaggia - Leohands_ : Se oggi Trenitalia (che ha indetto lo sciopero dalle 9 alle 17) mi fa saltare anche il treno delle 7 e 51 io giuro… - livftharry : Secondo me Filippo Trenitalia ha accusato lo sciopero dei treni di oggi, ieri sera. Altrimenti non me lo spiego - TRIESTE_news : Trenitalia, sciopero dalle ore 09:00 alle 17:00 - -