Sciopero Trenitalia oggi 14 aprile 2023: orari, i treni cancellati, i motivi (Di venerdì 14 aprile 2023) , Frecce, Intercity, a che ora, quanto dura, Trenord oggi, 14 aprile 2023, è in corso uno Sciopero di trenitalia che porterà a molti disagi per i passeggeri in cerca di treni in tutta Italia. A rischio infatti sia le Frecce, come Frecciarossa e Frecciargento, che gli Intercity o i regionali. Ma quali sono gli orari e i motivi dello Sciopero di oggi? Lo hanno proclamato le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie a livello nazionale. Lo Sciopero dura dalle 9 alle 17 di oggi, 14 aprile 2023. Si prevede quindi una giornata “di passione” per chi si sposta in treno in ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) , Frecce, Intercity, a che ora, quanto dura, Trenord, 14, è in corso unodiche porterà a molti disagi per i passeggeri in cerca diin tutta Italia. A rischio infatti sia le Frecce, come Frecciarossa e Frecciargento, che gli Intercity o i regionali. Ma quali sono glie idellodi? Lo hanno proclamato le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie a livello nazionale. Lodura dalle 9 alle 17 di, 14. Si prevede quindi una giornata “di passione” per chi si sposta in treno in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - fattoquotidiano : Trenitalia, oggi lo sciopero nazionale delle ferrovie: gli orari e le informazioni per chi viaggia - AnnaxLGxTS : RT @leggoit: #Sciopero treni venerdì 14 aprile: orari di Trenitalia, ritardi e cancellazioni. Quello che c'è da sapere - DomaniGiornale : Dalle 9 di stamattina è scattato lo #sciopero del personale di #Trenitalia: ecco tutto quello che c'è da sapere ?? -