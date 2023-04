Sciopero Trenitalia, a Caserta adesione all’80% (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Adesioni all’80% a Caserta da parte dei lavoratori di Trenitalia per lo Sciopero nazionale indetto per oggi dai sindacati; all’80% anche la percentuale di treni soppressi. Tra le ragioni della protesta, si legge in una nota della Filt-Cgil di Caserta, i “turni di lavoro insostenibili e che non tengono conto in nessun modo della conciliazione vita/lavoro, con un ulteriore peggioramento e scadimento dei connessi aspetti logistici, tipo quello della refezione; ma anche le aggressioni e le minacce ai Capitreno, la scarsa manutenzione e pulizia dei treni, la mancanza di adeguata sicurezza sui treni e nelle stazioni, hanno raggiunto livelli di insostenibilità tali che era scontato che in mancanza di opportune risposte da parte di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Adesionida parte dei lavoratori diper lonazionale indetto per oggi dai sindacati;anche la percentuale di treni soppressi. Tra le ragioni della protesta, si legge in una nota della Filt-Cgil di, i “turni di lavoro insostenibili e che non tengono conto in nessun modo della conciliazione vita/lavoro, con un ulteriore peggioramento e scadimento dei connessi aspetti logistici, tipo quello della refezione; ma anche le aggressioni e le minacce ai Capitreno, la scarsa manutenzione e pulizia dei treni, la mancanza di adeguata sicurezza sui treni e nelle stazioni, hanno raggiunto livelli di insostenibilità tali che era scontato che in mancanza di opportune risposte da parte di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - fattoquotidiano : Trenitalia, oggi lo sciopero nazionale delle ferrovie: gli orari e le informazioni per chi viaggia - ilpost : Oggi, venerdì 14 aprile, c’è uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia - MemeoBetty : RT @annidicera: Quando il tuo treno porta 500 anni di ritardo #Trenitalia #sciopero - maremmimpestata : @Erpumo Oggi c'era lo sciopero di Trenitalia -