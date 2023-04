Sciopero treni: disagi anche in Toscana per pendolari, studenti e turisti. I collegamenti garantiti (Di venerdì 14 aprile 2023) E' iniziato alle 9 di stamattina, 14 aprile 2023, e andrà avanti fino alle 17 lo Sciopero nazionale del personale di trenitalia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 aprile 2023) E' iniziato alle 9 di stamattina, 14 aprile 2023, e andrà avanti fino alle 17 lonazionale del personale ditalia proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Oggi, venerdì 14 aprile, c’è uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia - archdb_ : Stamattina mi sono beccato tutta la pioggia, probabilmente ho rovinato i pantaloni, sto a fa un lavoro di merda che… - AlessiaBetti03 : RT @Micol_2893: In viaggio, in un giorno con sciopero dei treni, ma con la giusta musica…?? #ilcielostanotte #donnalisi - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Lombardia, venerdì 14 aprile sciopero dei treni dalle 9 alle 17 - GiadaFiore9497 : RT @Micol_2893: In viaggio, in un giorno con sciopero dei treni, ma con la giusta musica…?? #ilcielostanotte #donnalisi -