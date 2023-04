Sciopero trasporto ferroviario: venerdì nero per chi viaggia (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile, è previsto uno Sciopero di otto ore dalle 9 alle 17 di Trenitalia a livello nazionale. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che riguarda sostanzialmente lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto. A rischio i regionali ma anche le Freccerosse, Argento e gli Intercity. Eventuali cancellazioni “saranno tempestivamente comunicate”, precisa la società, “garantendo” il servizio aeroportuale. Nel motivare la protesta, le sigle sindacali denunciano, riporta Ansa, che “dalla fine della fase pandemica sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie”. ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) Nella giornata di oggi,14 aprile, è previsto unodi otto ore dalle 9 alle 17 di Trenitalia a livello nazionale. La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie, che riguarda sostanzialmente lo scadimento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri, gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto. A rischio i regionali ma anche le Freccerosse, Argento e gli Intercity. Eventuali cancellazioni “saranno tempestivamente comunicate”, precisa la società, “garantendo” il servizio aeroportuale. Nel motivare la protesta, le sigle sindacali denunciano, riporta Ansa, che “dalla fine della fase pandemica sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia di tutti i ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie”. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SolariPonti : RT @Ticinonline: È una giornata nera per chi viaggia in treno #sciopero #treni - Ticinonline : È una giornata nera per chi viaggia in treno #sciopero #treni - MiAirports : Oggi sciopero del trasporto ferroviario dalle 09 alle 17. Per info sui collegamenti da e per l’aeroporto - luttisluttis : RT @TgrRaiLombardia: Sciopero del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17. Cancellati tutti i Frecciarossa in partenza dalla stazione Centr… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Sciopero del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17. Cancellati tutti i Frecciarossa in partenza dalla stazione Centr… -