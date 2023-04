Sciopero, terminato lo stop di treni Trenitalia e Trenord di oggi 14 aprile (Di venerdì 14 aprile 2023) Lo stop è durato dalle 9 alle 17 per la mobilitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Secondo fonti sindacali, l'adesione media è stata dell'80% con punte al 100% nelle officine. Fs: circolati 3 treni a lunga percorrenza su 5, cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche protrarsi oltre l'orario di termine dello stop. Al centro della protesta le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie e le aggressioni al personale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023) Loè durato dalle 9 alle 17 per la mobilitazione proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Secondo fonti sindacali, l'adesione media è stata dell'80% con punte al 100% nelle officine. Fs: circolati 3a lunga percorrenza su 5, cancellazioni e ritardi potranno verificarsi anche protrarsi oltre l'orario di termine dello. Al centro della protesta le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie e le aggressioni al personale

