Sciopero, oggi 14 aprile si fermano i treni Trenitalia e Trenord. DIRETTA (Di venerdì 14 aprile 2023) Stop dalle 9 alle 17 per la mobilitazione proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Al centro della protesta le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie, oltre che le aggressioni in crescita del personale a bordo treno e delle stazioni. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello stop”, fa sapere Fs in una nota Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023) Stop dalle 9 alle 17 per la mobilitazione proclamata dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Al centro della protesta le condizioni di lavoro di ferrovieri e ditte appaltatrici di pulizie, oltre che le aggressioni in crescita del personale a bordo treno e delle stazioni. “Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello stop”, fa sapere Fs in una nota

