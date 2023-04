Sciopero nazionale, si ferma tutto: orari e indicazioni per chi viaggia, si prevede il caos (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuovo Sciopero nazionale alle porte per gli italiani e questa volta riguarda uno stop della più importante azienda di trasporto ferroviario passeggeri. Ecco quando è previsto e per quale motivo è stato indetto La settimana lavorativa potrebbe concludersi con non pochi disagi per migliaia di pendolari e lavoratori. È stato infatti indetto uno Sciopero nazionale del personale della più importante società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri. Stiamo ovviamente parlando di Trenitalia, il cui personale incrocerà le braccia per iniziativa delle associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie. Sciopero nazionale del personale viaggiante ferroviario (Ilovetrading.it / Fonte Ansa)La ragione ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023) Nuovoalle porte per gli italiani e questa volta riguarda uno stop della più importante azienda di trasporto ferroviario passeggeri. Ecco quando è previsto e per quale motivo è stato indetto La settimana lavorativa potrebbe concludersi con non pochi disagi per migliaia di pendolari e lavoratori. È stato infatti indetto unodel personale della più importante società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri. Stiamo ovviamente parlando di Trenitalia, il cui personale incrocerà le braccia per iniziativa delle associazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie.del personalente ferroviario (Ilovetrading.it / Fonte Ansa)La ragione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Dalle ore 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le bra… - fattoquotidiano : Trenitalia, oggi lo sciopero nazionale delle ferrovie: gli orari e le informazioni per chi viaggia - TarassFeett : RT @wallstreetita: Oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore per tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo unitariamente Filt… - patriziarutigl1 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Trenitalia #Sciopero nazionale di 8 ore ?? Oggi venerdì #14aprile 2023 ? Fino alle ore 17:00 ? I treni possono su… -