Sciopero delle ferrovie | venerdì nero per chi viaggia in treno Ecco cosa sta succedendo

Trenitalia, oggi lo sciopero nazionale delle ferrovie: gli orari e le informazioni per chi viaggia

... le condizioni di lavoro sono peggiorate sia per i ferrovieri che per gli addettiditte ...nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 ...... il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica verticale nonché l'inosservanzaregole ... 20enne francese muore precipitando in un canalonenazionale dei treni, disagi anche in ...BOLOGNA -nazionale dei dipendenti di Trenitalia, disagi alla circolazione dei treni ad alta velocità ...in presidio alla Stazione Centrale di Bologna per denunciare le criticità...

Sciopero 14 aprile, Trenitalia si ferma dalle 9 alle 17: tutto quello che c’è da sapere Corriere della Sera

Si è attestata attorno al 90 per cento, secondo quanto riferisce la Filt-Cgil, l'adesione in Campania dei macchinisti e dei capitreno allo sciopero del personale di Trenitalia proclamato dalle ...Stop fino alle 17, garantiti solo i primi treni da Cagliari per Sassari e Olbia. Boeddu (Cgil): «Ma i motivi della protesta sono superiori rispetto a qualche ora di disagio collettivo» ...