Sciopero degli addetti alla manutenzione di Trenitalia, Anzalone: “Ottima adesione” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe Anzalone, RSU/RLS del settore manutenzione e pulizia Campania Ottima adesione allo Sciopero degli addetti alla manutenzione regionale di Trenitalia Campania. Ringraziamo il personale per la massiccia partecipazione, oggi il messaggio lanciato dai lavoratori degli Impianti di Napoli C.le, Benevento, Campi Flegrei e Salerno, è chiaro; non vogliamo assistere alla morte di un settore strategico come quello della manutenzione rotabile.La società dovrà farsene una ragione. Stanchi, ormai, delle continue esternalizzazioni selvegge, dei mancati investimenti in termini di formazione e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Giuseppe, RSU/RLS del settoree pulizia Campaniaalloregionale diCampania. Ringraziamo il personale per la massiccia partecipazione, oggi il messaggio lanciato dai lavoratoriImpianti di Napoli C.le, Benevento, Campi Flegrei e Salerno, è chiaro; non vogliamo assisteremorte di un settore strategico come quello dellarotabile.La società dovrà farsene una ragione. Stanchi, ormai, delle continue esternalizzazioni selvegge, dei mancati investimenti in termini di formazione e ...

