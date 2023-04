Sciatore muore dopo una caduta di 100 metri

(Di venerdì 14 aprile 2023) Alessandro Nunziati Unofrancese è morto venerdì mattina, 14 aprile, in un incidente avvenuto nel comune di Courmayeur, in provincia di… L'articolo proviene da Quilink.

Ennesimo incidente in montagna. A meno di 24 ore dalla valanga che ha travolto, uccidendo, tre aspiranti guide alpine in Val di Rhemes, unofreerider di nazionalità francese è morto in un incidente nel territorio comunale di Courmayeur, sempre in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferito dai soccorritori, è caduto per 100 metri da ...Tragedia questa mattina nella zona industriale di Brindisi . Un' operaio di 51 anni è morto schiacciato da una ruspa mentre si trovava nell'azienda di fornitura di gas Ipem di via Corbino.morto a Courmayeur, si è schiantato dopo un volo di 100 metri Quello strano trasporto in autostrada: Tir diretto a Malta, all'interno 24mila litri di gasolio di contrabbando Spesal e ...Dramma nella mattina di oggi, a Courmayeur. Unodi origini francesi è deceduto in un incidente. Da una prima ricostruzione, pare sia caduto per 100 metri da un salto di roccia.

Uno sciatore freerider di nazionalità francese è morto in un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 14 aprile nel territorio comunale di Courmayeur, nella provincia di Aosta.