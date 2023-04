Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Sciacca, il mistero dell’aereo sommerso trovato «per caso» durante le scansioni-sonar - lucio22673283 : Sciacca, il mistero dell'aereo sommerso: «Apertura alare di 30 metri, dentro forse c'è ancora l'equipaggio» - Italia_Notizie : Sciacca, il mistero dell’aereo sommerso: «Apertura alare di 30 metri, dentro forse c’è ancora l’equipaggio» - guidoolimpio : Sciacca, il mistero dell’aereo sommerso trovato «per caso» durante le scansioni-sonar - Luxgraph : Sciacca, il mistero dell’aereo sommerso: «Apertura alare di 30 metri, dentro forse c’è ancora l’equipaggio»… -

...5 miglia nautiche al largo di. La scoperta risale al 17 ...Da qualche mese il gruppo di lavoro è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati geofisici nello specchio di mare antistante628 "" della Carta Geologica alla scala 1:50.000, nell'ambito del progetto CARG. A condurre gli studi ci sono ricercatori, borsisti e studenti del Dipartimento di Scienze della Terra e del ...

Sciacca, il mistero dell’aereo sommerso: «Apertura alare di 30 metri, dentro forse c’è ancora l’equipaggio» Corriere della Sera

Dai fondali di Sciacca, in provincia di Agrigento ... non sembrano corrispondere al relitto rinvenuto lo scorso marzo. Su quest'ultimo resta il mistero. LEGGI ANCHE > Genova, missione scientifica ...Adagiato a una profondità di circa 30 metri. Forse dal 1942 o giù di lì. Non è chiaro se a bordo ci fosse l’equipaggio. Localizzato grazie ai dati rilevato da un sonar che «fotografa» i fondali. L’ipo ...