Sci alpinismo | l’ex atleta azzurro Holzknecht è tra le vittime della valanga in val di Rhemes

Tra le vittime della valanga in val di Rhemes, in provincia di Aosta, figura anche l'ex atleta della nazionale italiana Lorenzo Holzknecht. Il 39enne era insieme ai compagni di corso per guide alpine Sandro Dublanc, 44 anni, e Elia Meta, 37 anni, quando una slavina li ha travolti nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, non lasciando loro scampo. A dare l'allarme è stato l'istruttore del corso Matteo Giglio, tuttavia a causa delle condizione meteo proibitive le ricerche sono state fortemente limitate e non è stato possibile utilizzare l'elicottero. Dopo l'interruzione per la notte, all'alba i tre corpi sono stati avvistati nella neve e le salme portate all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Ao).

