Schwazer: «Non mi sento una vittima, oggi sono migliore. Tutto ciò che mi è successo è stato utile» (Di venerdì 14 aprile 2023) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista il marciatore Alex Schwazer. Oro a Pechino nel 2008, poi due positività al doping, nel 2012 e nel 2016. La sua storia è diventata una docuserie in quattro episodi su Netflix, “Il caso Alex Schwazer“, prodotta da Indigo Stories. La serie inizia con un primo piano di Schwazer che dice che i casi di doping non sono mai uguali. Schwazer spiega: «Il primo, nel 2012, fu la conseguenza di un forte malessere: mentalmente, ero arrivato. Non ho avuto vantaggi da quel doping né ho truffato nessuno: ci ho rimesso la carriera. Ho sbagliato, e pagato. Prima di puntare il dito su undopato, prima di generalizzare, però, chiediamoci cosa c’è dietro: una persona. Forse davo l’impressione di essereuna macchina programmata per vincere, ma non ho avuto l’aiuto che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista il marciatore Alex. Oro a Pechino nel 2008, poi due positività al doping, nel 2012 e nel 2016. La sua storia è diventata una docuserie in quattro episodi su Netflix, “Il caso Alex“, prodotta da Indigo Stories. La serie inizia con un primo piano diche dice che i casi di doping nonmai uguali.spiega: «Il primo, nel 2012, fu la conseguenza di un forte malessere: mentalmente, ero arrivato. Non ho avuto vantaggi da quel doping né ho truffato nessuno: ci ho rimesso la carriera. Ho sbagliato, e pagato. Prima di puntare il dito su undopato, prima di generalizzare, però, chiediamoci cosa c’è dietro: una persona. Forse davo l’impressione di essereuna macchina programmata per vincere, ma non ho avuto l’aiuto che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Schwazer: «Non mi sento una vittima, oggi sono migliore. Tutto ciò che mi è successo è stato utile» A Sette: «Non… - GiovanniCocconi : Visto, non ha deluso le attese: la carriera di Alex Schwazer è finita, il suo caso no ma la Wada non lo può ammette… - OdeonZ__ : La docu-serie sul caso Schwazer: 'Non vi annoierete. Ci sono i miei tormenti e la mia rinascita'… - IOdonna : Una spy story che tiene incollati, da non perdere - giuliogori : 'Il caso Alex #Schwazer' su Netflix è imperdibile. Non che aggiunga molto a chi questa vicenda l'ha seguita fin dal… -