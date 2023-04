Schmidt: «Inter? Concentrati sul Chaves! Rabbia Neres, il motivo!» (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tecnico del Benfica, Schmidt, non vuole pensare assolutamente all’Inter. Concentrazione solo sulla gara contro il Chaves in campionato TESTA A DOMANI ? In conferenza stampa, alla vigilia di Chaves-Benfica, Roger Schmidt si è espresso così: «Martedì i giocatori erano freschi e riuscivano comunque a creare occasioni. Neres? Era dispiaciuto perché avevamo perso. Ha fatto un assist per Gonçalo Ramos ma Gonçalo non ne ha approfittato. Ovviamente era dispiaciuto di non essere titolare, ma ne abbiamo parlato e si è tutto risolto. È è un giocatore molto importante per noi. Dopo il fischio finale con l’Inter ci siamo Concentrati sulla preparazione della partita di domani. È la nostra prossima opportunità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023) Il tecnico del Benfica,, non vuole pensare assolutamente all’. Concentrazione solo sulla gara contro il Chaves in campionato TESTA A DOMANI ? In conferenza stampa, alla vigilia di Chaves-Benfica, Rogersi è espresso così: «Martedì i giocatori erano freschi e riuscivano comunque a creare occasioni.? Era dispiaciuto perché avevamo perso. Ha fatto un assist per Gonçalo Ramos ma Gonçalo non ne ha approfittato. Ovviamente era dispiaciuto di non essere titolare, ma ne abbiamo parlato e si è tutto risolto. È è un giocatore molto importante per noi. Dopo il fischio finale con l’ci siamosulla preparazione della partita di domani. È la nostra prossima opportunità».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...

