Schiacciato da una ruspa, perde la vita operaio 52enne a Brindisi (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 52 anni è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in uno stabilimento industriale di Brindisi, l'Ipem, che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto Schiacciato da una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo stabilimento. Sul posto intervengono i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dello Spesal. L'operaio morto nell'incidente era originario della provincia di Caserta ed era dipendente di una ditta esterna che stava operando all'interno dello stabilimento Ipem. Il 52enne era impegnato insieme ad altri operai nella sostituzione della benna della ruspa, quando è stato travolto dal mezzo meccanico durante alcune ...

