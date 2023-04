(Di venerdì 14 aprile 2023) Un uomo di 52 anni è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in uno stabilimento industriale di, l'Ipem, che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas. L'uomo,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Schiacciato da una ruspa, muore operaio 52enne a Brindisi - MediasetTgcom24 : Brindisi, operaio 52enne muore schiacciato da una ruspa #Brindisi #14aprile - ledicoladelsud : Incidente sul lavoro nella zona industriale di Brindisi: operaio 51enne muore schiacciato da una ruspa - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Brindisi. Incidente sul lavoro nell'area del Petrolchimico, la vittima è un lavoratore originario della Campania https:/… - TgrRaiPuglia : Brindisi. Incidente sul lavoro nell'area del Petrolchimico, la vittima è un lavoratore originario della Campania… -

L'uomo, secondoprima ricostruzione, sarebbe rimastodaruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo stabilimento. Sul posto intervengono i vigili del fuoco, i ...... muore 14enne: il dramma a Milano Bimbo di 7 anni cade da bici e viene travolto eda autobus: tragedia a Cesena L'articolo di Luigi Ferrarella cita anche il precedente disentenza ...Un primo piano di David Bowie, con zazzera arancione esaetta rossa e blu a solcargli il viso. E' l'immagine che campeggia sulla copertina di 'Aladdin ...tra 'The Rise and Fall of Ziggy ...

Schiacciato da una ruspa, muore operaio 52enne a Brindisi RaiNews

Stando a quanto si apprende, il 52enne sarebbe stato schiacciato da una ruspa condotta da un collega. Da chiarire le cause che hanno determinato lo schiacciamento dell'operaio, originario di ...L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo stabilimento. Sul posto intervengono i vigili del fuoco, i ...