Scaroni, l'Enel e un Milan a tutti i costi: se il Diavolo è una condizione irrinunciabile (Di venerdì 14 aprile 2023) Scaroni: "Inimmaginabile lasciare un Milan che dà queste soddisfazioni" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 14 aprile 2023): "Inimmaginabile lasciare unche dà queste soddisfazioni" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Paolo Scaroni e le condizioni per l’Enel: rinuncio a tutto ma non al Milan - rtl1025 : ??Paolo #Scaroni, indicato ieri dal governo come nuovo presidente di #Enel, non rinuncerà alla presidenza del #Milan… - ultimora_pol : #Radicali: “La nomina di Paolo #Scaroni a presidente dell’Enel è un vero scandalo italiano. Da quando fu nominato d… - JuveVinciPerMe : Scaroni nominato presidente dell'Enel: 'Accetto ma non abbandono il Milan'. Insomma, stiamo parlando di un vero spo… - LoZioBov : RT @Gazzetta_it: Scaroni, l’Enel e un Milan a tutti i costi: se il Diavolo è una condizione irrinunciabile -