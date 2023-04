Scaramanzia Mourinho: cosa è successo l'ultima volta che ha perso 1 - 0 a Rotterdam (Di venerdì 14 aprile 2023) Rotterdam - Sarà in salita il ritorno all'Olimpico per la Roma , che dovrà recuperare e rimontare il gol incassato al de Kuip da Wieffer. L'1 - 0 in Olanda regala al Feyenoord un leggero vantaggio, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023)- Sarà in salita il ritorno all'Olimpico per la Roma , che dovrà recuperare e rimontare il gol incassato al de Kuip da Wieffer. L'1 - 0 in Olanda regala al Feyenoord un leggero vantaggio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Scaramanzia #Mourinho: cosa è successo l'ultima volta che ha perso 1-0 a Rotterdam: È già successo che Mou, ai temp… - rigale91 : @sunlouvis91 Per scaramanzia ok ma con Mourinho in panca se vinci 2 a 0 finisce 0 a 0 la partita dopo al 99% -