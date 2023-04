Scandalo István Kovács | interviene anche la UEFA Ora le scuse di Rosetti

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 14 aprile 2023) L’arbitraggio diper il Quarto di Finale della Champions League tra Milan e Napoli ha scatenato la furia dei tifosi e della. I milioni di tifosi e sportivi che seguono questo calcio dovrebbero ricevere spiegazioni e forseledal designatore. Come sia possibile che un arbitro tanto scarso come il romenopossa dirigere un Quarto di Finale di una manifestazione tanto importante come la Champions League? Forse, fino a prova contraria, qualcuno, dopo aver visto Milan – Napoli, può avere dei dubbi su quanto fosse inadeguata la designazione dell’arbitro romeno per una manifestazione tanto importante?Se un arbitro come ...