Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronacacampania : Scampia, sequestrata auto carica di pistole e droga: trovato anche un robot - -

NAPOLI. Gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato in via Ghisleri, a, oltre 80 kg di prodotti ortofrutticoli in vendita senza autorizzazione ed esposti agli ... La merceè ...Napoli - Gli agenti del Reparto territoriale di, in attività congiunta con la Asl locale, sono intervenuti, sulla base di alcune segnalazioni di immissioni moleste provenienti da un edificio residenziale, nella zona di Miano. - continua ...Gli agenti del Reparto territoriale di, insieme all'Asl locale, sono intervenuti, sulla base di alcune segnalazioni di immissioni moleste provenienti da un edificio residenziale, nella zona di Miano . L'ispezione ha consentito di ...

Auto "fantasma" era deposito di armi e droga: maxi sequestro nel quartiere NapoliToday

Ovuli di hashish e anche un robot da cucina tra i sequestri dei carabinieri della stazione di Scampia. Il quartiere napoletano ritorna al centro dei controlli antidroga dei carabinieri ...Quattro chili e mezzo di hashish suddivisa in diversi panetti, 50 grammi di cocaina, molti ovuli di hashish e decine di dosi di marijuana, tutti nella ...