Scamacca, il primo anno al West Ham è un fallimento. Moyes: 'Si opera al ginocchio', stagione finita (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Scamacca ha con ogni probabilità concluso la sua prima stagione in Inghilterra, con la maglia del West Ham. Il tecnico degli... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianlucaha con ogni probabilità concluso la sua primain Inghilterra, con la maglia delHam. Il tecnico degli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Scamacca, il primo anno al #WestHam è un fallimento. #Moyes: 'Si opera al ginocchio', stagione finita - OAccomando91 : #Milan, non solo #Leao. I rossoneri estenderanno per una stagione il contratto di Olivier #Giroud, ma per l’estate… - eImudo : @MarcoNicolosi90 Per me o arriva qualche giocatore da riabilitare oppure qualche prestito tipo Scamacca, e nonostan… - Kruni19 : @dello__98 Se arriva scamacca lo devi mettere titolare dal primo minuito fin da subito. -