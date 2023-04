(Di venerdì 14 aprile 2023) Ledellametropolitanasono ancora. “Impianto in attesa di collaudo. Ci scusiamo per il disagio”. Queste le parole riportate sul cartello informativo posizionato a ridosso della, che non ne vogliono proprio sapere di ripartire, ormai già da fine marzo. Disastro-Lido (e non solo), sempre meno accessibile: bloccate 24su 30 e ascensoriuso (ilcorrieredellacitta.com) “Stiamo lavorando per voi”: ma lesono ferme da unNon è dato sapere quando ripartiranno. Sul cartello c’è anche scritto: “Stiamo lavorando per voi” ma non sono mai presenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Scale mobili fuori servizio da un mese alla stazione di Roma Termini: il dramma di turisti e pendolari - Corrado261946 : @gualtierieurope @InfoAtac fermata Metro A Termini per uscire scale mobili e ascensore fuori servizio. Nessuna as… - andreastoolbox : ACE2ACE Togli Peli Animali Spazzola per Cani e Gatti, Rulli per Rimozione Peli di Animali Domestici, Riutilizzabile… - andreastoolbox : ACE2ACE Togli Peli Animali Spazzola per Cani e Gatti, Rulli per Rimozione Peli di Animali Domestici, Riutilizzabile… - 1789Bastiglia : RT @giulianol: Tableau vivant della Capitale. Ieri in metropolitana a Termini (dove scale mobili sono ferme da 2 mesi 'in attesa di collaud… -

L'accessibilità negata in metro: e ascensori restano fermi 'A oggi tuttavia il nostro monitoraggio mostra come non vi sia evidenza di un reale miglioramento per la circolazione per i ...

A quanto pare, le scale mobili della stazione metropolitana Termini di "mobile" hanno solo il nome. "Impianto in attesa di collaudo. Ci scusiamo per il disagio": ...