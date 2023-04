Scafati | sgomento per la morte del piccolo Pasquale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Previsto in un primo momento nel pomeriggio di oggi nella chiesa di San Vincenzo a, è stato al momento sospeso il rito funebre per salutareVitiello, il bimbo di 11 anni che ieri si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santobono di Napoli per le ferite riportate in seguito ad un’ustione avvenuta in casa, mentre tentava con l’ausilio di alcol di accendere il camino. Sulla dinamica di quanto accaduto dodici giorni fa è infatti in corso un’inchiesta con la quale i carabinieri cercheranno di fare in piena luce sulla vicenda, balzata gli onori della cronaca ieri, in seguito alladel bimbo per le gravi ustioni. Prima del rito funebre bisognerà effettuare un’autopsia e solo dopo la salma verrà restituita la famiglia. Sull’episodio si registra ...