Sbarra (Cisl): "Riallacciare confronto con Governo, serve accelerare su attuazione Pnrr" (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 aprile 2023 "Va riallacciato il confronto con il Governo urgentemente, per affrontare priorità e rivendicazioni presentate. Il tema di previdenza e pensioni, investimenti da rilanciare su ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 aprile 2023 "Va riallacciato ilcon ilurgentemente, per affrontare priorità e rivendicazioni presentate. Il tema di previdenza e pensioni, investimenti da rilanciare su ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notaro_g : RT @CislNazionale: #Def, #LuigiSbarra al Consiglio generale della @UsrVeneto: “Bene le risorse sul taglio del cuneo fiscale ma serve uno sc… - notaro_g : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Def non sufficiente sui temi più importanti, troppo difensivo per agganciare la ripresa' | cuoreeconomico… - fai_cisl : RT @Fai_Cisl_Latina: In corso, a Roma, il C.G. della @fai_cisl in sessione di studi. “Quali scenari per il lavoro #agroalimentare #italiano… - Mohamed__Saady : RT @islkotb: In corso, a Roma, il C.G. della @fai_cisl in sessione di studi. “Quali scenari per il lavoro #agroalimentare #italiano”, se ne… - Mohamed__Saady : RT @Fai_Cisl_Latina: In corso, a Roma, il C.G. della @fai_cisl in sessione di studi. “Quali scenari per il lavoro #agroalimentare #italiano… -