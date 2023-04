Savona, la madre gli vieta il video di TikTok e lui cerca di accoltellarla. Sedicenne arrestato (Di venerdì 14 aprile 2023) Voleva girare un video scherzoso da postare sul social network e aveva spostato i mobili di casa. Al rifiuto della donna, ha dato in escandescenze e l’ha colpita anche con una testata. L’adolescente era già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti penali Leggi su corriere (Di venerdì 14 aprile 2023) Voleva girare unscherzoso da postare sul social network e aveva spostato i mobili di casa. Al rifiuto della donna, ha dato in escandescenze e l’ha colpita anche con una testata. L’adolescente era già noto alle forze dell’ordine per dei precedenti penali

