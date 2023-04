Sassuolo: Berardi vede la Juve, ma si ferma per infortunio (Di venerdì 14 aprile 2023) Domenico Berardi rischia di saltare Sassuolo-Juventus match di Serie A che si gioca domenica alle ore 18.00 al Mapei Stadium. Perseguitato dalla sfortuna Mimmo Berardi che nel corso degli anni è stato spesso colpito da infortunio quando c’è da giocare contro la Juventus. Una sfortuna che lo perseguita puntualmente anno dopo anno e che non gli permette di dare il suo personale contributo contro i bianconeri. Tra qualche squalifica ed alcuni infortuni sono ben 7 le partite saltate fino ad ora da Berardi contro la Juventus. Insomma non poco. Secondo quanto riferisce Sky Berardi è in forte dubbio per Sassuolo-Juventus, per l’attaccante c’è un problema muscolare all’adduttore. Le prossime ore saranno ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Domenicorischia di saltarentus match di Serie A che si gioca domenica alle ore 18.00 al Mapei Stadium. Perseguitato dalla sfortuna Mimmoche nel corso degli anni è stato spesso colpito daquando c’è da giocare contro lantus. Una sfortuna che lo perseguita puntualmente anno dopo anno e che non gli permette di dare il suo personale contributo contro i bianconeri. Tra qualche squalifica ed alcuni infortuni sono ben 7 le partite saltate fino ad ora dacontro lantus. Insomma non poco. Secondo quanto riferisce Skyè in forte dubbio perntus, per l’attaccante c’è un problema muscolare all’adduttore. Le prossime ore saranno ...

