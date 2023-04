Santanchè, il settore degli affitti brevi è un far west: va normato. Già aperto un tavolo di lavoro (Di venerdì 14 aprile 2023) «Io penso che il settore degli affitti brevi vada assolutamente normato perché c’è un far west. Abbiamo già aperto un tavolo di lavoro al ministero del Turismo con tutte le associazioni di categoria. Abbiamo un incontro fra venti giorni e poi arriveremo con una proposta che veda coinvolte le associazioni. Il sindaco Sala ha ragione su un punto, che ci vuole una legge nazionale perché non è possibile che vengano frammentate le norme in materia». È quanto sostenuto dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del 171esimo anniversario della Polizia di Stato, commentando la richiesta al governo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di regolamentare gli affitti brevi delle ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 aprile 2023) «Io penso che ilvada assolutamenteperché c’è un far. Abbiamo giàundial ministero del Turismo con tutte le associazioni di categoria. Abbiamo un incontro fra venti giorni e poi arriveremo con una proposta che veda coinvolte le associazioni. Il sindaco Sala ha ragione su un punto, che ci vuole una legge nazionale perché non è possibile che vengano frammentate le norme in materia». È quanto sostenuto dal ministro del Turismo, Daniela, a margine del 171esimo anniversario della Polizia di Stato, commentando la richiesta al governo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di regolamentare glidelle ...

