Sant’Agata, gli studenti del De Liguori in visita al Cnr di Napoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sant’Agata de’ Goti (Bn) – Una nuova esperienza per gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “De’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, riferimento guidato dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro. È quella che gli studenti della classe III sezione b – Liceo Scientifico Cambridge International – hanno potuto maturare presso l’Istituto di Genetica e Biofisica del Cnr di Napoli. Guidati dalla Dottoressa Rosarita Tatè, ricercatrice del Cnr di Napoli, tutor esterno, i giovani si sono cimentati in una lezione tecnico-pratica. Prima, però, i ragazzi avevano già preparato un sistema modello per far germogliare delle radici di cipolle, successivamente poste su vetrini ed osservate inizialmente ad occhio nudo e quindi al microscopio al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutide’ Goti (Bn) – Una nuova esperienza per glidell’Istituto d’Istruzione Superiore “De’” dide’ Goti, riferimento guidato dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro. È quella che glidella classe III sezione b – Liceo Scientifico Cambridge International – hanno potuto maturare presso l’Istituto di Genetica e Biofisica del Cnr di. Guidati dalla Dottoressa Rosarita Tatè, ricercatrice del Cnr di, tutor esterno, i giovani si sono cimentati in una lezione tecnico-pratica. Prima, però, i ragazzi avevano già preparato un sistema modello per far germogliare delle radici di cipolle, successivamente poste su vetrini ed osservate inizialmente ad occhio nudo e quindi al microscopio al ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vale30062 : RT @mlombardo81: Se l’audizione può essere svolta è solo per senso di responsabilità delle opposizioni. Maggioranza assente, tranne il Pres… - giortini : RT @mlombardo81: Se l’audizione può essere svolta è solo per senso di responsabilità delle opposizioni. Maggioranza assente, tranne il Pres… - nomfup : RT @mlombardo81: Se l’audizione può essere svolta è solo per senso di responsabilità delle opposizioni. Maggioranza assente, tranne il Pres… - mlombardo81 : Se l’audizione può essere svolta è solo per senso di responsabilità delle opposizioni. Maggioranza assente, tranne… - El_Pablo_Unido : @Thyria77 @WallyWallygator Ma infatti il mio problema non è che non si trovino, ma che essendo troppo dolce mi naus… -