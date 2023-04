Santa Marinella, inaugurata la sede elettorale del candidato sindaco Fiorelli (Di venerdì 14 aprile 2023) Santa Marinella – Nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile è stata inaugurata la sede del Comitato elettorale del candidato a sindaco del centrodestra unito Domenico Fiorelli. “È il segnale che mi aspettavo – dichiara Domenico Fiorelli –, ho avvertito tra i miei concittadini un sentimento diffuso di passare all’azione, di liberare le tante potenzialità sopite e le energie soffocate in questi anni di amministrazione della sinistra. Questo è il motivo che mi ha spinto a mettermi a disposizione di una comunità e di un territorio straordinari. La nostra coalizione è unita e coesa, faremo una campagna elettorale basata sul programma e sul dialogo, senza annunci roboanti e mistificazioni della realtà. Insieme alle forze ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 aprile 2023)– Nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile è stataladel Comitatodeldel centrodestra unito Domenico. “È il segnale che mi aspettavo – dichiara Domenico–, ho avvertito tra i miei concittadini un sentimento diffuso di passare all’azione, di liberare le tante potenzialità sopite e le energie soffocate in questi anni di amministrazione della sinistra. Questo è il motivo che mi ha spinto a mettermi a disposizione di una comunità e di un territorio straordinari. La nostra coalizione è unita e coesa, faremo una campagnabasata sul programma e sul dialogo, senza annunci roboanti e mistificazioni della realtà. Insieme alle forze ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FPIBoxe : #weighinday ?? ?? UE Gallo ?? Vincenzo Picardi???? 53.4 vs Esteves 52.8???? ?? ?? Italiano Medi ?? Giovanni Rossetti ???? 7… - Etrurianews : SANTA MARINELLA – “Diamo inizio ufficialmente alla nostra campagna elettorale composta da candidati professionisti,… - Terzobinarioit : Via delle Colonie riaperta, sabato l'inaugurazione a Santa Marinella - rapisardandrea1 : Concorso pubblico per assumere quattro agenti nella Polizia Locale di Santa Marinella - Com_Italiana : FORUM SAILING CUP Santa Marinella, 9 e 10 giugno. Luca Giovannini, Global Chief Digital, Innovation&Analytics Offic… -