Sanità | Verini Pd | ' governo taglia risorse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Nella migliore tradizione del populismo nostrano anche questa premier e questa maggioranza in campagna elettorale hanno fatto promesse che alla prova dei fatti, quando governano, non possono mantenere. Dicevano di essere ‘pronti' ma pronti non sono". Lo ha detto il senatore del Pd Waltera RadioImmagina, la webradio del Pd. "Ladopo quando accaduto in questi anni è una ferita aperta. Per garantire servizi efficienti è necessario abbattere le liste d'attesa, implementare e qualificare il personale sanitario, ridurre i dislivelli di prestazione tra le varie realtà del Paese. In una parola: bisogna investire, denaro nellapubblica e invece riducono la percentuale di spesa rispetto al Pil nei prossimi 4 anni", ha detto. "Per ...