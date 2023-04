Sanità, De Luca: “Entro quest’anno svuoteremo le liste d’attesa” (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Stiamo lavorando per realizzare una rivoluzione nella Sanità campana, Entro quest’anno non ci sarà più alcun caso di attese a 6 o 10 mesi o a un anno.L’obiettivo è quello di svuotare le liste di attesa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una consueta diretta Facebook. “Due settimane fa – ha spiegato – abbiamo lanciato l’obiettivo di svuotare completamente le liste di attesa in Campania, cioè essere anche in questo campo la prima Regione d’Italia. Già oggi, se si va in una farmacia qualunque in Campania è possibile collegarsi con l’app ‘Campania in Salute’ e fare la prenotazione non solo nell’Asl di appartenenza, ma nelle Asl e negli ospedali di tutta la Campania, per evitare lunghi tempi di attesa. La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Stiamo lavorando per realizzare una rivoluzione nellacampana,non ci sarà più alcun caso di attese a 6 o 10 mesi o a un anno.L’obiettivo è quello di svuotare ledi attesa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una consueta diretta Facebook. “Due settimane fa – ha spiegato – abbiamo lanciato l’obiettivo di svuotare completamente ledi attesa in Campania, cioè essere anche in questo campo la prima Regione d’Italia. Già oggi, se si va in una farmacia qualunque in Campania è possibile collegarsi con l’app ‘Campania in Salute’ e fare la prenotazione non solo nell’Asl di appartenenza, ma nelle Asl e negli ospedali di tutta la Campania, per evitare lunghi tempi di attesa. La ...

